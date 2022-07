Tennis, ATP Atlanta 2022: buona la prima per Nakashima, Daniel elimina Korda (Di martedì 26 luglio 2022) Sono cominciati i match di primo turno nell’ATP di Atlanta, torneo che riapre la stagione americana sul cemento, che porterà ai due Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e poi alla fine agli US Open. Tornando agli incontri della prima giornata ad Atlanta, non è stato certamente un esordio positivo per i Tennisti di casa, con il solo Brandon Nakashima che è riuscito a vincere il suo incontro. Il numero 56 del mondo, che ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, ha superato in tre set l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 7-6 3-6 6-3. Il prossimo avversario di Nakashima sarà sempre un altro australiano, visto che se la vedrà con John Millman, che ha battuto nel derby il connazionale Alexey Popyrin sempre al terzo set per 7-6 4-6 6-3. Si diceva della giornata negativa per ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Sono cominciati i match di primo turno nell’ATP di, torneo che riapre la stagione americana sul cemento, che porterà ai due Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e poi alla fine agli US Open. Tornando agli incontri dellagiornata ad, non è stato certamente un esordio positivo per iti di casa, con il solo Brandonche è riuscito a vincere il suo incontro. Il numero 56 del mondo, che ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, ha superato in tre set l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 7-6 3-6 6-3. Il prossimo avversario disarà sempre un altro australiano, visto che se la vedrà con John Millman, che ha battuto nel derby il connazionale Alexey Popyrin sempre al terzo set per 7-6 4-6 6-3. Si diceva della giornata negativa per ...

