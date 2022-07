Telese | il sindaco Caporaso | “Giù le mani da Troiano Orgoglioso dei miei consiglieri”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuaranta giorni di torneo di calcio a 5, con record di presenze per la città di; due settimane di Grest con oltre 100 animatori; torneo di beach volley; torneo di basket, alle fasi conclusive. Tutte attività che hanno visto il Comune in prima linea La scorsa settimana c’è stata la festa di fine anno della società di Rugby che, per tutta stagione estiva, proporrà dei laboratori gratuiti (di attività non rugbystica) per gli iscritti. Non si è mai fermata nemmeno l’attività delle altre società sportive, come il judo, scuola calcio, tennis (tra qualche giorno consegna della struttura) e pallavolo, segno del grande fermento che c’è in città. “I giovani e lo sport agodono di buonissima salute – sottolinea il consigliere Antonio–. Per l’amministrazione guidata dal...