Tardelli: “Napoli? Non fa mai il passo decisivo, gli basta arrivare tra le prime 4” (Di martedì 26 luglio 2022) Le parole dell’ex campione del mondo sul Napoli che si sta formando Marco Tardelli ha commentato il momento in casa Napoli alla trasmissione “Il Diabolico … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 luglio 2022) Le parole dell’ex campione del mondo sulche si sta formando Marcoha commentato il momento in casaalla trasmissione “Il Diabolico … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

PinoSa54 : ??????.....forse xké il #Napoli le partite le Gioca in Campo con i Calciatori e...NON con i Dirigenti Negli SPOGLIATOI… - emilio_giuliano : ...e chist è nat. ???????????? - FuriaLello : @Carloalvino Buonasera Carlo io ti stimo ti voglio bene però diciamo la verità il Napoli si è indebolito anche… - enbusy : RT @fran20042007: Anche Tardelli si è scoperto Papponista. Se ne accorgono tutti, ma non una frangia di tifosi del Napoli?????????????? https://t.… - NapoletanoFier1 : RT @fran20042007: Anche Tardelli si è scoperto Papponista. Se ne accorgono tutti, ma non una frangia di tifosi del Napoli?????????????? https://t.… -