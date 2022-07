Taranto | accusa | violazione della normativa antimafia | sequestro di beni per circa venti milioni di euro Guardia di finanza

(Di martedì 26 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziariadidistanno dando esecuzione a un decreto didi prevenzione emesso, su richiestaProcuraRepubblica -D.D.A.- di Lecce, dal Tribunale a quella sede, avente ad oggettomobili e immobili, compendi aziendali, quote di partecipazione al capitale sociale e disponibilità finanziarie del valore di20di, riconducibili a un pregiudicato di, già condannato, in via definitiva, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni, estorsione e ...

NoiNotizie : #Taranto, accusa: violazione della normativa antimafia, sequestro di beni per circa venti milioni di euro @GDF - Piergiulio58 : Lite tra vicini sull’installazione del condizionatore finisce a martellate, arrestato 67enne. L’episodio a Grottagl… - NoiNotizie : Grottaglie (#Taranto): accusa, martellata al vicino durante lite condominiale. Arrestato 67enne - NoiNotizie : Grottaglie (#Taranto), accusa: vicino colpito a martellate durante lite condominiale, arrestato 67enne - TeleAppula : Accusa malore, un 63enne muore in spiaggia -

Noi Notizie

GIUSEPPE CONTE Nel 2018 il M5s vince le elezioni politiche: afa il pieno di voti ... le cose diventano più complicate: il ministro dello Sviluppo Eocnomico Luigi Di Maioil governo ...Un documento di sole 13 pagine che per l'dimostra come le cose dal lontano 2012 non siano ... IL SEQUESTRO Il 26 luglio di dieci anni fa,era come sempre avvolta dalla cappa di caldo ... Taranto, accusa: tenta di strangolare la moglie, arrestato La marcia di ''Taranto libera'' per depositare una nuova denuncia contro Acciaierie d'Italia, l'incontro con ''Giustizia per Taranto e il ..."Un'iniziativa di narrazione collettiva, assolutamente inclusiva, un recital civile in cui ognuno avrà cinque minuti per raccontare ...