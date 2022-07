Tajani | Ogni partito ha il suo candidato Premier Tensione nel cdx dopo il diktat di Giorgia Meloni

YeOlde42 : RT @RobertoRenga: Silvio è rimasto solo con Dudù e Tajani e ogni tanto li confonde. - GCaltabiano1963 : RT @RobertoRenga: Silvio è rimasto solo con Dudù e Tajani e ogni tanto li confonde. - EuroDemos32 : RT @RobertoRenga: Silvio è rimasto solo con Dudù e Tajani e ogni tanto li confonde. - agnesweetagnes : RT @RobertoRenga: Silvio è rimasto solo con Dudù e Tajani e ogni tanto li confonde. - Leonida62 : RT @RobertoRenga: Silvio è rimasto solo con Dudù e Tajani e ogni tanto li confonde. -

, a cosa serve il vertice di domani tra i leader del centrodestra È la prima riunione per ...partito ha il suo. L'importante è avere un programma. Qui bisogna vincere, se troviamo un ......idiozie sul pericolo fascista che il New York Times ricicla come regali di Natale sgraditi a... arrivando a eccitare l'ego di Antonioe proponendolo come candidato Premier, nonostante le ..."Non c'è mai stato un candidato unico: ogni partito ha il suo. Se continuiamo a parlarne, facciamo il gioco del centrosinistra" ...Grande freddezza dopo l'aut aut della leader di Fratelli d'Italia. Tajani: "Serve una squadra, non un uomo o una donna sola al comando, pensiamo ...