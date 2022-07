Taglio dei seggi | scatta la caccia alla poltrona

(Di martedì 26 luglio 2022) Chissà se Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio se ne sono pentiti. Furono loro due - allora rispettivamente segretario Pd e capo politico del M5S - a siglare nel 2019, contestualmentenascita del Conte bis, l'accordo che avrebbe favorito lo sprint finaleriforma costituzionale che tagliava i parlamentari da 945 a 600. I grillini chiesero ai Dem una «prova d'amore» per celebrare un'alleanza invisa ai rispettivi elettorati. A Di Maio, però, il governatore del Lazio strappò una promessa: subito avrebbe dovuto esserci una riforma elettorale in senso proporzionale, altrimenti si sarebbero creati dei problemi di rappresentanza nelle regioni più piccole. Nelle quali l'opposizione avrebbe rischiato di non eleggere neanche un rappresentante. Si sa che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. E così l'auspicata riforma elettorale non è mai arrivata. ...

Siccome però in questa legislatura, oltre a non avere varato una legge elettorale proporzionale, hanno anche appoggiato il taglio dei parlamentari, è in effetti probabile che all'indomani del ...