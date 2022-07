Taglio dei parlamentari, il Senato ha un nuovo Regolamento (Di martedì 26 luglio 2022) In vista delle ormai imminenti elezioni parlamentari del 25 settembre il Parlamento deve adeguare la sua organizzazione alla luce del Taglio dei parlamentari. Alla Camera ci saranno 400 deputati invece che 630, al Senato diventano 200 dagli attuali 301. Ed è in particolare a Palazzo Madama che si sta per approvare una riforma del Regolamento che tenga conto dei numeri ridotti. La riforma è già all'esame dell'Aula e c'è l'impegno ad approvarla entro la pausa estiva dei lavori. Alla Camera invece la Giunta per il Regolamento non ha ancora iniziato a lavorare sul testo base a causa di una visione differente sulle modifiche da introdurre. Ma fonti parlamentari spiegano che a Montecitorio non è necessario intervenire almeno per quanto riguarda la riorganizzazione delle ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 luglio 2022) In vista delle ormai imminenti elezionidel 25 settembre il Parlamento deve adeguare la sua organizzazione alla luce deldei. Alla Camera ci saranno 400 deputati invece che 630, aldiventano 200 dagli attuali 301. Ed è in particolare a Palazzo Madama che si sta per approvare una riforma delche tenga conto dei numeri ridotti. La riforma è già all'esame dell'Aula e c'è l'impegno ad approvarla entro la pausa estiva dei lavori. Alla Camera invece la Giunta per ilnon ha ancora iniziato a lavorare sul testo base a causa di una visione differente sulle modifiche da introdurre. Ma fontispiegano che a Montecitorio non è necessario intervenire almeno per quanto riguarda la riorganizzazione delle ...

MediasetTgcom24 : Gas, Ue: 'Con nuovo taglio dei flussi da Gazprom serve solidarietà' #ue #Gazprom - petergomezblog : Gazprom verso un taglio dei flussi di gas verso la Ue al 20% della capacità. Bruxelles cerca l’intesa sul piano per… - MediasetTgcom24 : L'Ue prepara un taglio obbligatorio dei consumi di gas #commissione #ue #russia #bruxelles #gas #gascrunch - AZentilini : @elevisconti Io non so cosa tu possa mai votare se destra o pd non vedo grandi differenze, per adesso mi basta ques… - Rosandtheworld : @Resistenza1967 In realtà nessun partito si esprime in merito perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio per l'… -