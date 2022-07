Tabellone Wta Varsavia 2022: Swiatek favorita assoluta, al via Cocciaretto e Paolini (Di martedì 26 luglio 2022) Il Tabellone principale del torneo Wta 250 di Varsavia 2022, in programma su terra rossa dal 25 al 31 luglio. Punterà a trionfare davanti al pubblico di casa Iga Swiatek, prima e assoluta favorita del torneo, che deve fare i conti con i forfait dell’ultimo minuto di Putintseva, Begu e Sorribes-Tormo. Tre le azzurre al via, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Sara Errani: la marchigiana classe ’01 affronterà la wild card Kubka, la tennista toscana dovrà vedersela contro la Kovinic, mentre la qualificata Errani sfiderà la Rus. IL Tabellone COMPLETO (1) Swiatek vs Frech (Q) Serban vs (LL) LeeCocciaretto vs (WC) Kubka (5) Garcia b. Doi 7-5 6-4 (10) Paolini b. Kovinic 6-1 6-1 Burel ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di, in programma su terra rossa dal 25 al 31 luglio. Punterà a trionfare davanti al pubblico di casa Iga, prima edel torneo, che deve fare i conti con i forfait dell’ultimo minuto di Putintseva, Begu e Sorribes-Tormo. Tre le azzurre al via, Elisabetta, Jasminee Sara Errani: la marchigiana classe ’01 affronterà la wild card Kubka, la tennista toscana dovrà vedersela contro la Kovinic, mentre la qualificata Errani sfiderà la Rus. ILCOMPLETO (1)vs Frech (Q) Serban vs (LL) Leevs (WC) Kubka (5) Garcia b. Doi 7-5 6-4 (10)b. Kovinic 6-1 6-1 Burel ...

