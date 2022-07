Tabellone Atp Atlanta 2022 | Opelka guida il seeding | c’è Isner

Leggi su sportface

(Di martedì 26 luglio 2022) Dal 25 al 31 luglio il circuito Atp approda ad, per il torneo 250 sul cemento della città americana.illo statunitense Reilly, testa di serie numero uno, così come sarà protagonista John, testa di serie numero 2. Tra le altre teste di serie ci sono Alex De Minaur, Tommy Paul, Nick Kyrgios e Frances Tiafoe.COMPLETO (1)bye Halys vs Ivashka Kwon b. Giron 7-6(3) 4-6 7-5 (WC) Sock vs (5) Paul (3) De Minaur bye (Q) Koepfer vs Duckworth (WC) Martin vs Kokkinakis (Q) Gojowczyk vs (7) Kyrgios (8) Nakashima b. Thompson 7-6(5) 3-6 6-3 Millman b. Popyrin 7-6(1) 4-6 6-3 (Q) Daniel b. Korda 1-6 6-1 6-3 (4) Tiafoe bye (5) Brooksby vs Paire Kudla vs McDonald (WC) Shelton vs (Q) Ramanathan (2)bye ...