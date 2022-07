Svelata l’identità del rapper Liberato, social impazziti (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non sarebbe la prima volta che l’identità di Liberato, il cantautore-rapper napoletano dal volto incappucciato, viene rivelata. E’ successo già in passato, prima che puntuale arrivasse la smentita ad alimentarne il mito. Stavolta “a tradire” il musicista molto noto tra i giovani sarebbe stato il sito della Siae che associa un brano di Liberato al producer napoletano Gennaro Nocerino, conosciuto nel mondo della musica elettronica come “Herr Styler”. Che sia effettivamente lui o no, da TikTok e Instagram, sui social l’argomento va per la maggiore, con centinaia di video a sostegno di questa tesi. Stando alla Siae, viene fatto notare da chi ha passato al setaccio il web, Liberato sarebbe il terzo componente del trio elettronico Future Romance, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non sarebbe la prima volta chedi, il cantautore-napoletano dal volto incappucciato, viene rivelata. E’ successo già in passato, prima che puntuale arrivasse la smentita ad alimentarne il mito. Stavolta “a tradire” il musicista molto noto tra i giovani sarebbe stato il sito della Siae che associa un brano dial producer napoletano Gennaro Nocerino, conosciuto nel mondo della musica elettronica come “Herr Styler”. Che sia effettivamente lui o no, da TikTok e Instagram, suil’argomento va per la maggiore, con centinaia di video a sostegno di questa tesi. Stando alla Siae, viene fatto notare da chi ha passato al setaccio il web,sarebbe il terzo componente del trio elettronico Future Romance, ...

