Suarez ha annunciato dove giocherà | “Non potevo rifiutare!”

(Di martedì 26 luglio 2022) Luis, stella del calcio mondiale che ha militato in alcuni dei club più importanti come Liverpool, Barcellona ed Atletico Madrid, ormai in età matura, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, o per meglio dire, di ritornare alle origini. Dopo l’interessamento del Monza di Galliani e Berlusconi ed il tentativo di portarlo per la prima volta in Italia dopo quello fallito dalla Juventus, l’uruguagio ha finalmente deciso la sua prossima destinazione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centravanti ha deciso di tornare in patria, al Nacional. Ad annunciarlo è stato lo stesso, il quale ha affermato: “Ho appena accettato un pre accordo con il Nacional, era impossibile per me dire no a questa opportunità. Spero che gli ultimi dettagli vengano risolti il prima possibile per completare l’accordo ufficialmente”.