(Di martedì 26 luglio 2022) Luistorna a casa. Dopo essersi svincolato a parametro zero dall'Atletico Madrid, l'attaccante uruguayano (classe 1987 ex Ajax,...

Arriva la conferma da José Fuentes, presidente del Nacional che svela a Telemundo : "Luisè determinato a tornare in patria e a breve deciderà il suo futuro". CalcioNapoli24.it è stato ...Il contatto con LuisHo la memoria corta , non confermo e non smentisco, ci sono tanti ... La Fiorentina ritrova Gollini, l'Empoliun giovane difensore dalla Juve U23. Ecco tutti i ... Suarez annuncia: 'Torno al Nacional' | Mercato | Calciomercato.com Luis Suarez torna a casa. Dopo essersi svincolato a parametro zero dall'Atletico Madrid, l'attaccante uruguayano (classe 1987 ex Ajax, Liverpool e Barcellona) ha annunciato: "Ho raggiunto un ...L'Olympique Marsiglia comunica sul proprio sito ufficiale l'ingaggio dal Granada dell'attaccante colombiano Luis Suarez ...