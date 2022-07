Stop alle telefonate moleste, come bloccarle (Di martedì 26 luglio 2022) telefonate di televendite (quasi tutte non autorizzate) ad ogni ora del giorno, spesso nei momenti meno adatti. Scene a cui siamo condannati da anni, ma che potrebbero avere le ore contate. Da mercoledì arrivano nuove regole per fermare gli squilli molesti: numero del nostro telefonino non contattabile e multe salate per le aziende di marketing telefonico che non rispettano le regole. come funziona Dal 27 luglio ci si potrà iscrivere nel Registro pubblico delle opposizioni, presso il quale sarà attivato il nuovo servizio. Ben 78 milioni le utenze mobili coinvolte. Chi vuole, potrà così bloccare le attività di marketing. Basterà registrarsi sul sito web oppure chiamare il numero verde, oppure ancora inviare un’e-mail o una raccomandata. La registrazione effettiva avverrà entro il giorno lavorativo successivo rispetto alla ricezione della domanda, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 26 luglio 2022)di televendite (quasi tutte non autorizzate) ad ogni ora del giorno, spesso nei momenti meno adatti. Scene a cui siamo condannati da anni, ma che potrebbero avere le ore contate. Da mercoledì arrivano nuove regole per fermare gli squilli molesti: numero del nostro telefonino non contattabile e multe salate per le aziende di marketing telefonico che non rispettano le regole.funziona Dal 27 luglio ci si potrà iscrivere nel Registro pubblico delle opposizioni, presso il quale sarà attivato il nuovo servizio. Ben 78 milioni le utenze mobili coinvolte. Chi vuole, potrà così bloccare le attività di marketing. Basterà registrarsi sul sito web oppure chiamare il numero verde, oppure ancora inviare un’e-mail o una raccomandata. La registrazione effettiva avverrà entro il giorno lavorativo successivo rispetto alla ricezione della domanda, ...

