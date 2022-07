Stellantis - Usa, la Nhtsa indaga su 1,65 milioni di veicoli (Di martedì 26 luglio 2022) Negli Stati Uniti, la National Highway Traffic Safety Administration ha aperto tre distinte indagini su 1,65 milioni di veicoli Jeep, Dodge e Chrysler del gruppo Stellantis. In particolare, la maggior inchiesta riguarda 1,34 milioni di Jeep Cherokee, prodotte dal 2014 al 2020 e interessante da un potenziale problema al sistema frenante: secondo i federali, possibili infiltrazioni d'acqua potrebbero determinare il malfunzionamento della centralina di controllo, causando l'attivazione del dispositivo elettronico di stazionamento durante la marcia del veicolo. Nessun richiamo. Sotto la lente dell'autorità statunitense per la sicurezza dei trasporti sono finiti anche 289.900 esemplari di Dodge Journey, Jeep Compass e Patriot del 2016: le verifiche riguardano un possibile stallo del motore legato a un difetto all'albero a ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 luglio 2022) Negli Stati Uniti, la National Highway Traffic Safety Administration ha aperto tre distinte indagini su 1,65diJeep, Dodge e Chrysler del gruppo. In particolare, la maggior inchiesta riguarda 1,34di Jeep Cherokee, prodotte dal 2014 al 2020 e interessante da un potenziale problema al sistema frenante: secondo i federali, possibili infiltrazioni d'acqua potrebbero determinare il malfunzionamento della centralina di controllo, causando l'attivazione del dispositivo elettronico di stazionamento durante la marcia del veicolo. Nessun richiamo. Sotto la lente dell'autorità statunitense per la sicurezza dei trasporti sono finiti anche 289.900 esemplari di Dodge Journey, Jeep Compass e Patriot del 2016: le verifiche riguardano un possibile stallo del motore legato a un difetto all'albero a ...

ClubAlfaIt : #Stellantis: richiamati negli USA alcuni modelli per un problema #MercatoNAFTA - ilmessaggeroit : JD Power Apeal, dominio Hyundai e grande risultato di Jeep e Stellantis. Automobilisti Usa preferiscono ancora mode… - LucaMangiacott1 : 1 Giù i volumi di #Stellantis a Melfi, Termoli ed in generale in tutt'Italia; uscita dalla joint venture con GAC pe… -