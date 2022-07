Stellantis | indagine negli Usa su oltre 1 | 6 milioni di veicoli

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 26 luglio 2022) La National Highway Traffic Safety Administration (l’agenzia per la sicurezza automibilisticaUSA) ha aperto unasu1,65diJeep, Dodge e Chrysler del gruppo, insieme ad un’anche sudi Ford e General Maotos, per problemi legati al sistema frenante e non solo. In particolare, la principaleCalcio e Finanza.