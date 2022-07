Stefano Bonaccini scambia l’Emilia-Romagna per Roma (Di martedì 26 luglio 2022) Voleva fare il calciatore e invece è finito presidente dell’Emilia Romagna. Stefano Bonaccini in queste ore è sulla bocca di molti per essere stato incoronato potenziale leader da Matteo Renzi (che per spaccare il Partito democratico sarebbe disposto a elogiare perfino Salvini). Stefano Bonaccini in queste ore è sulla bocca di molti per essere stato incoronato potenziale leader da Matteo Renzi Bonaccini, travolto dall’hybris, rilascia anche un’intervista in cui insegna al Pd come vincere le elezioni: “Dovremo fare a meno del Movimento 5 Stelle – spiega al Tg4 – perché cosa fatta capo ha e (testuale, sic!) non è possibile allearsi con chi ha cercato di mandarti a casa. Adesso dobbiamo costruire una alleanza di centrosinistra che a mio parere, come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Voleva fare il calciatore e invece è finito presidente delin queste ore è sulla bocca di molti per essere stato incoronato potenziale leader da Matteo Renzi (che per spaccare il Partito democratico sarebbe disposto a elogiare perfino Salvini).in queste ore è sulla bocca di molti per essere stato incoronato potenziale leader da Matteo Renzi, travolto dall’hybris, rilascia anche un’intervista in cui insegna al Pd come vincere le elezioni: “Dovremo fare a meno del Movimento 5 Stelle – spiega al Tg4 – perché cosa fatta capo ha e (testuale, sic!) non è possibile allearsi con chi ha cercato di mandarti a casa. Adesso dobbiamo costruire una alleanza di centrosinistra che a mio parere, come ...

flinxkk8 : RT @mariamacina: Renzi «Letta è il segretario del Pd: decida lui. Fossi al suo posto sceglierei uno bravo a vincere elezioni che sembrava… - Marco1999Busa : RT @laltrodiego: Renzi lancia come candidato premier Stefano Bonaccini. È alla frutta. - massimo_avv : RT @laltrodiego: Renzi lancia come candidato premier Stefano Bonaccini. È alla frutta. - Pholey_vn : RT @laltrodiego: Renzi lancia come candidato premier Stefano Bonaccini. È alla frutta. - ilbaro_67 : RT @laltrodiego: Renzi lancia come candidato premier Stefano Bonaccini. È alla frutta. -