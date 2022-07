Stazione spaziale internazionale, la Russia annuncia ancora l’addio dopo il 2024. La Nasa: “Nessuna comunicazione ufficiale” (Di martedì 26 luglio 2022) Era il 30 aprile quando per la prima volta Mosca annunciò l’addio ufficiale alla Stazione spaziale internazionale. La guerra in Ucraina provocata dalla invasione russa ha mandato in frantumi anche e relazioni tra paesi per la ricerca scientifica spaziali da sempre. Oggi la Russia annuncia nuovamente che si ritirerà dal progetto dopo il 2024, quando inizierà la realizzazione di una Stazione spaziale nazionale. L’annuncio arriva da parte del nuovo capo di Roscosmos (l’Agenzia spaziale russa), Yury Borisov come scrive l’agenzia di stampa Interfax. “Sapete che stiamo lavorando nell’ambito della cooperazione internazionale sulla Stazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Era il 30 aprile quando per la prima volta Mosca annunciòalla. La guerra in Ucraina provocata dalla invasione russa ha mandato in frantumi anche e relazioni tra paesi per la ricerca scientifica spaziali da sempre. Oggi lanuovamente che si ritirerà dal progettoil, quando inizierà la realizzazione di unanazionale. L’annuncio arriva da parte del nuovo capo di Roscosmos (l’Agenziarussa), Yury Borisov come scrive l’agenzia di stampa Interfax. “Sapete che stiamo lavorando nell’ambito della cooperazionesulla...

