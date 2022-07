Stano | «L’Islam mi ha dato tantissimo a livello mentale | il ramadan mi ha insegnato a seguire le regole»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 luglio 2022) Il Corriere della Sera intervista Massimo, campione olimpico e mondiale della marcia. Racconta l’importanza della fatica e anche come è ancora vista la marcia. «Promuovere la marcia è un compito complicato. Si suda, si fatica, si sta in gara per due ore e mezza: come glielo spiego alla generazione Tik Tok, in questa vita in cui il tempo è sempre meno? A me la fatica piace, mi esalta ma chiedere ai ragazzi di oggi di fare fatica è un’impresa. La marcia è ancora vista come sculettamento, mi prendono in giro. Bisognerebbe inserirla come materia scolastica. Io, più che vincere il più possibile, non so che fare». La conversione alfa parte del suo processo di maturazione? «Nasce come scelta d’amore. Fatima mi ha seguito ovunque: ha cambiato città, lavoro e amicizie per permettermi di coltivare la passione per la marcia. Convertirmi era il ...