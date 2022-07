“Stanno guardando i telefoni”. Diana, la scoperta sull’identità del padre della bimba morta a 16 mesi (Di martedì 26 luglio 2022) Proseguono le indagini su Alessia Pifferi, la mamma della piccola Diana morta di stenti a soli 16 mesi di vita. La storia della donna ha diversi punti oscuri e si sta cercando in queste ore di far emergere altri particolari che possano far comprendere meglio quello che è successo. Nei giorni scorsi durante l’interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminare e al suo legale Raffaella Brambilla, Alessia Pifferi ha detto che considerava la figlia un “peso” e rivoleva “la sua libertà”. Alessia Pifferi è accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Le è stata contestata anche la premeditazione. Per sei giorni ha lasciato la piccola Diana da sola in casa per sei giorni: di fianco al suo letto un biberon con un po’ di latte. Poi senza nessuno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Proseguono le indagini su Alessia Pifferi, la mammapiccoladi stenti a soli 16di vita. La storiadonna ha diversi punti oscuri e si sta cercando in queste ore di far emergere altri particolari che possano far comprendere meglio quello che è successo. Nei giorni scorsi durante l’interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminare e al suo legale Raffaella Brambilla, Alessia Pifferi ha detto che considerava la figlia un “peso” e rivoleva “la sua libertà”. Alessia Pifferi è accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Le è stata contestata anche la premeditazione. Per sei giorni ha lasciato la piccolada sola in casa per sei giorni: di fianco al suo letto un biberon con un po’ di latte. Poi senza nessuno ...

