Spuntano 14 | 3 miliardi per il decreto Aiuti bis

Il decreto Aiuti bis potrà contare su 14,3 miliardi di euro. Risorse disponibili, grazie alle maggiori entrate fiscali che stando alle «informazioni disponibili sui versamenti del 30 giugno, fanno segnalare uno scostamento positivo valutato in circa 11,1 miliardi a cui si aggiunge la componente extra-tributaria per la quale si stima una variazione positiva di circa 3,2 miliardi. Le maggiori entrate tributarie derivano, in particolare, dal risultato dei versamenti in autoliquidazione e dalla sostenuta dinamica dell'Iva», si legge dalla relazione sull'assestamento che il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha presentato oggi durante il Consiglio dei ministri. Il nuovo decreto Aiuti, atteso settimana prossima in Cdm, si andrà dunque a inserire nel solco di quelli ...

