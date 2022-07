Sport e Salute e Ita, sconti e agevolazioni per milioni di iscritti (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Ita Airways e Sport e Salute hanno annunciato la convenzione a sostegno dello Sport e del territorio, dedicata a tutti coloro che praticano attività Sportiva, con sconti e agevolazioni per 13 milioni di iscritti. In particolare, per tutte le federazioni, organismi Sportivi, asd e ssd, compresi i rispettivi tesserati (atleti, tecnici e dirigenti) uno sconto del 20% sui biglietti individuali in classe economica per le destinazioni nazionali ed internazionali del proprio network, e del 10%, in classe economica, per i viaggi intercontinentali. “L’accordo tra Sport e Salute e Ita Airways dà un sostegno concreto alle societa Sportive dilettantistiche e agli enti di promozione ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Ita Airways ehanno annunciato la convenzione a sostegno delloe del territorio, dedicata a tutti coloro che praticano attivitàiva, conper 13di. In particolare, per tutte le federazioni, organismiivi, asd e ssd, compresi i rispettivi tesserati (atleti, tecnici e dirigenti) uno sconto del 20% sui biglietti individuali in classe economica per le destinazioni nazionali ed internazionali del proprio network, e del 10%, in classe economica, per i viaggi intercontinentali. “L’accordo trae Ita Airways dà un sostegno concreto alle societaive dilettantistiche e agli enti di promozione ...

ItaliaNotizie24 : Lazzerini “Con Sport e Salute per arrivare più possibile alla base” - FREEvax_NOgp : A #Pinorolo (TO) #oggi martedì #26luglio 2022 dalle 20:30 #SALUTE, CURA, FARMACI #VACCINI Conferenza-incontro tra… - telodogratis : Sport e Salute e Ita, sconti e agevolazioni per milioni di iscritti - zazoomblog : Ultime Notizie – Sport e Salute e Ita sconti e agevolazioni per milioni di iscritti - #Ultime #Notizie #Sport… - ledicoladelsud : Sport e Salute e Ita, sconti e agevolazioni per milioni di iscritti -