Spighe Verdi 2022 | Gaeta conquista il riconoscimento per il sesto anno consecutivo

(Di martedì 26 luglio 2022)– Per ilè insignita del” conferito dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) alle località italiane che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile. “Un risultato – spiega il Sindaco Cristian Leccese – che conferma come la nostra città non possiede soltanto ottime qualità ambientali certificate e riconosciute dall’ottenimento, ormai decennale, della Bandiera Blu, ma ci vede raggiungere obiettivi importanti nella valorizzazione e sviluppo sostenibile dell’intero territorio rurale. Viene premiata, ancora una volta, la capacità di programmazione e pianificazione impostata dalla precedente amministrazione guidata da Cosmo Mitrano e in questo contesto, curata per gli aspetti ...

Sono state annunciate questa mattina in conferenza telematica con i sindaci vincitori, le2022 per i Comuni rurali. 63 località rurali potranno fregiarsi, in questa sesta edizione, del riconoscimento2022, rispetto alle 59 dello scorso anno: 7 sono i nuovi ...Per portare i comuni rurali alla graduale adozione dello schema '', la fondazione Fee Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di ...Dopo la Bandiera Blu per la qualità del mare e dei servizi turistici e la Bandiera Eco-School per le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, arriva il riconoscimento per lo sviluppo so ...Prima in Toscana e seconda in Italia, dopo Cuneo, per numero di comuni rurali virtuosi identificati con la “Spiga Verde”.