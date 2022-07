Speranza “Conte? Non dobbiamo stracciare storia importante” (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Conte non lo sento da parecchio, da quella frattura che si è consumata. Non penso però che dobbiamo archiviare e stracciare una storia importante, considerando che amministriamo insieme molti Comuni tra cui Roma. dobbiamo fare i conti con questa frattura e poi si valuterà, perchè ci sono ancora ore e giorni di lavoro in cui possono chiaramente aprirsi ulteriori scenari”. Lo ha detto a Filorosso su Raitre il ministro della Salute e segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza. “Il campo largo esiste in molti Comuni – ha aggiunto – Oggi a livello nazionale ci sono condizioni diverse, si è alzato un nuovo muro tra Pd e M5s, ma non festeggio la rottura del campo largo.L’avversario per me è chi vuol fare la flax tax, chi nega che esista una questione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “non lo sento da parecchio, da quella frattura che si è consumata. Non penso però chearchiviare euna, considerando che amministriamo insieme molti Comuni tra cui Roma.fare i conti con questa frattura e poi si valuterà, perchè ci sono ancora ore e giorni di lavoro in cui possono chiaramente aprirsi ulteriori scenari”. Lo ha detto a Filorosso su Raitre il ministro della Salute e segretario di Articolo Uno, Roberto. “Il campo largo esiste in molti Comuni – ha aggiunto – Oggi a livello nazionale ci sono condizioni diverse, si è alzato un nuovo muro tra Pd e M5s, ma non festeggio la rottura del campo largo.L’avversario per me è chi vuol fare la flax tax, chi nega che esista una questione ...

GiovaQuez : Speranza:'Sono prevalsi interessi particolari rispetto a quello generale del paese. La responsabilità maggiore è di… - GiovaQuez : Speranza: 'Non sento Conte da quella frattura che si è consumata. Siamo stati al governo un anno e mezzo insieme. N… - borghi_claudio : @pupaxx333 @ENEA36671088 I partitti sono composti di tante persone. Di sicuro non si parla né di Salvini né di Melo… - Miky3881 : RT @dariodangelo91: Dice #Speranza che 'la responsabilità più grande' nella caduta del governo #Draghi 'è in capo a Lega e Forza Italia, ch… - nestquotidiano : Speranza “Conte? Non dobbiamo stracciare storia importante” -