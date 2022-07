Spara alla sua ex | uccide il fidanzato di lei e poi si toglie la vita | è successo in provincia di Varese

(Di martedì 26 luglio 2022) Una storia di violenza e crudeltà quella che arriva ddi. Tutto è iniziato dai boschi di Cantello dove un uomo, ha ucciso quello che sembrava essere il suo rivale in amore. Una escalation di violenza che ha portato l’assassini, are anche contro la sua ex fidanzata. Poi si è tolto la. Tutto èieri pomeriggio, erano circa le 18, al confine tra la Lombardia e la Svizzera. L’assassino è Stefano Solazzo, residente indi. L’uomo ha ucciso Daniele Morello. Ha poito contro la sua ex che al momento, è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Si tratta di una donna di 45 anni che è stata trasportata all’ospedale di Mendrisio. L’inchiesta è coordinata d...

È stato ucciso a colpi di pistola dall'ex della sua compagna, il 45enne trovato morto a Cantello (Varese). Il killer, a quanto emerso, si è poi diretto a Stabio, in Svizzera, dove ha sparato anche alla donna, nei pressi di un centro termale, e infine si è suicidato.

L'aggressioneex Dopo aver ucciso il presunto rivale in amore, il 51enne ha raggiunto la ex fidanzata al centro termale di Stabio, in Svizzera, ed ha aperto nuovamente il fuoco. La donna è ...L'inchiesta italo - svizzera dovrà chiarire, tra l'altro, se da parte del killer ci siano state in passato altre minaccecoppia, se avesse un regolare porto d'armi e se abbia lasciato qualche ...Ha ucciso quello che pensava essere il suo rivale in amore, ha sparato alla sua ex e poi si è tolto la vita: è successo in provincia di Varese ...Il killer, a quanto emerso, si è poi diretto a Stabio, in Svizzera, dove ha sparato anche alla donna, nei pressi di un centro termale, e infine si è suicidato.