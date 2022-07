(Di martedì 26 luglio 2022) Un pusher 37enne è stato trovato dai carabinieri grazie a Tik Tok. Ilaveva scritto sul social dove si recava nei week-end per sfuggire al caldo torrido, in un circolo sportivo sulla via Appia

Carabinieri a Roma Roma, 25 luglio 2022 -, 37enne, senza fissa dimora con la mania dei sefie e dei social si immortala al fresco di una piscina e poi pubblica lo scatto sui suoi profili web. Tempo un'ora i carabinieri lo ...arrestato dai carabinieri: in casa un kilo di "fumo".Si tratta di un 48enne marocchino, si nascondeva a Parabiago. Erain quanto condannato a oltre due anni ... Spacciatore ricercato tradito da Tik Tok Un pusher 37enne è stato trovato dai carabinieri grazie a Tik Tok. Il ricercato aveva scritto sul social dove si recava nei week-end per sfuggire al caldo torrido, in un circolo sportivo sulla via App ...I carabinieri, giunti al circolo sportivo nel quartiere Appio Claudio, lo hanno sorpreso in costume da bagno e ciabatte disteso al sole ...