S&P conferma rating Italia, abbassa outlook su rischi per riforme (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – L’agenzia S&P conferma il rating BBB per l’Italia e abbassa da ‘positivo’ a ‘stabile’ l’outlook alla luce dei rischi per le riforme connessi alla fine della legislatura con le dimissioni del governo guidato da Mario Draghi. Secondo l’agenzia “questi sviluppi potrebbero distogliere l’attenzione dalle riforme chiave e pesare ulteriormente sulla fiducia e sulla crescita in un momento di elevata incertezza e aumento dell’inflazione” a livello europeo e globale. Una evoluzione politica, spiega S&P, che “potrebbe compromettere la tempestiva attuazione delle tappe fondamentali e degli obiettivi da cui dipendono” i fondi del Pnrr che per l’Italia che equivalgono al 7,6% del Pil. Alla luce delle ricadute del conflitto ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – L’agenzia S&PilBBB per l’da ‘positivo’ a ‘stabile’ l’alla luce deiper leconnessi alla fine della legislatura con le dimissioni del governo guidato da Mario Draghi. Secondo l’agenzia “questi sviluppi potrebbero distogliere l’attenzione dallechiave e pesare ulteriormente sulla fiducia e sulla crescita in un momento di elevata incertezza e aumento dell’inflazione” a livello europeo e globale. Una evoluzione politica, spiega S&P, che “potrebbe compromettere la tempestiva attuazione delle tappe fondamentali e degli obiettivi da cui dipendono” i fondi del Pnrr che per l’che equivalgono al 7,6% del Pil. Alla luce delle ricadute del conflitto ...

rusembitaly : ?? S.V.#Lavrov: L'Occidente collettivo dovrebbe tornare sulla terra dal mondo delle illusioni. La messa in scena, pe… - gippu1 : 25 anni fa iniziava la stagione 1997-98 di #Ronaldo. In 25 anni non s'è più visto un impatto così devastante di un… - gparagone : COMMISSIONE d'INCHIESTA per inchiodare #Speranza ed i suoi sodali. Questa l'agenda di #ItalExit, una volta in Parl… - AuroraImmacola1 : RT @Dida_ti: Quando sopra la sera anneriscono le torri incappucciate della città di Praga gli universi che invadono i sogni s’illuminano..… - NinoContaballe : @sonocomevenezIV Ecco -