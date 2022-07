Sostituzione caldaia | cosa c’entra la 104? Ecco cosa cambia

Leggi su chenews

(Di martedì 26 luglio 2022) Che legame c’è tra ladellae la? C’è un’opportunità che forse in pochi conoscono e sanno. Nel 2022 le sostituzioni delle caldaie sono state a dir poco all’ordine del giorno. E questo è accaduto soprattutto per la presenza di un bonus consistente in una vera e propria detrazione fiscale. Si sta parlando, come in molti avranno già capito, dell’ecobonus, che tanto ha fatto parlare negli scorsi mesi. Un qualche tra l’altro è stato prolungato fino al 31 dicembre 2022 dall’ultima Legge di Bilancio, non senza polemiche e critiche. (Fonte Foto: Adobe Stock)Tra l’altro va detto che le detrazioni fiscali possono variare dal 50% al 65% ed esse dipendono dalll’intervento eseguito. Si potrebbe però addirittura raggiungere il 110% per i lavori realizzati ...