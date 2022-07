Sostegni in arrivo perle eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana (Di martedì 26 luglio 2022) Promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana. È lì’obiettivo del fondo istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da Invitalia che mette a disposizione 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni per il 2023. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 luglio 2022) Promuovere e sostenere le. È lì’obiettivo del fondo istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da Invitalia che mette a disposizione 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni per il 2023.

sostariffe : ????La caduta del #Governo non fermerà gli interventi contro il #carobollette. Il Governo resta in carica per la ges… - Cortez1958 : @RewindSardegna @SpazioEconomia @aldotorchiaro @marcotravaglio Da giugno 2018, giorno dell'insediamento di Conte, i… - RedazioneLaNews : #Roma Gli autodemolitori di Roma andranno su aree provvisorie. In arrivo sostegni economici post incendio -