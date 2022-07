Sordo dall’età di 3 anni, lo studente si laurea in legge: “Grazie anche a chi mi ha deriso e ostacolato” (Di martedì 26 luglio 2022) Una bella storia dall'Abruzzo. Matteo, 24 anni, Sordo dall'età di 3 anni a causa di una sospetta meningite, si è laureato in legge presso l'Università di Teramo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) Una bella storia dall'Abruzzo. Matteo, 24dall'età di 3a causa di una sospetta meningite, si èto inpresso l'Università di Teramo. L'articolo .

