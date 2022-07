Sono in arrivo importanti novità sul lavoro agile che ha coinvolto milioni di italiani da marzo 2020 a oggi. Dal 1° agosto, infatti, cambia la platea dei beneficiari (Di martedì 26 luglio 2022) Con agosto arrivano le nuove scadenze per quando riguarda lo smart working. E, a livello generale, si tornerà allo smart working concordato in azienda, con intese basate spesso su una modalità mista di lavoro da remoto e presenza. Mal di schiena da smart working: i consigli per evitarlo X Leggi anche › Smartworking, ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 luglio 2022) Conarrivano le nuove scadenze per quando riguarda lo smart working. E, a livello generale, si tornerà allo smart working concordato in azienda, con intese basate spesso su una modalità mista dida remoto e presenza. Mal di schiena da smart working: i consigli per evitarlo X Leggi anche › Smartworking, ...

