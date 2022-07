Sono 5 i film italiani in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) Al via la 79’ edizione Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022, nell’anno in cui ricorre il 90’ anniversario dalla sua fondazione. In diretta dalla Biblioteca dell’ASAC, il Presidente Roberto Cicutto e il Direttore Alberto Barbera presentano la 79’ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si terrà a Venezia Lido tra il 31 agosto e il 10 settembre 2022. Il film d’apertura presentato a Venezia 2022 e poi distribuito da Netflix, sarà White Noise dell’amato regista di Storia Di Un Matrimonio (2019), Noah Baumbach. Il film è ispirato all’omonimo libro del 1985 ”Rumore Bianco” (Einaudi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Al via la 79’ edizioned’Artetografica di, nell’anno in cui ricorre il 90’ anniversario dsua fondazione. In diretta dBiblioteca dell’ASAC, il Presidente Roberto Cicutto e il Direttore Alberto Barbera presentano la 79’d’Artetografica che si terrà aLido tra il 31 agosto e il 10 settembre. Ild’apertura presentato ae poi distribuito da Netflix, sarà White Noise dell’amato regista di Storia Di Un Matrimonio (2019), Noah Baumbach. Ilè ispirato all’omonimo libro del 1985 ”Rumore Bianco” (Einaudi ...

