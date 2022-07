Sondaggio Swg | Fratelli d’Italia primo partito con il 25% | segue il Pd con 23 | 2% | la Lega al 12 | 4% Poi | M5S al 10 | 1% | Fi al 7 | 1% | ad Azione il 6%

(Di martedì 26 luglio 2022) Secondo i dati forniti da Swg sulle intenzioni di voto “è ilcon il 25% dei consensi, ilDemocratico è invece al 23,2%, laal 12,4%. Il Movimento Cinque Stelle otterrebbe il 10,1%, Forza Italia il 7,1%,il 6%”. È quanto emerge dalSWG contenuto nella nuova edizione di ‘Radar’. “Mentre Sinistra Italiana-Europa verde si attesterebbero al 3,6%; Italia Viva al 2,9%: Italexit al 2,8%: Mdp Articolo 1 2.2%; Insieme per il Futuro 1,5%; Noi con l’Italia l’1%”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Secondo il Dire/Tecnè si attestano al 4,8% Azione/+Europa, al 6% (crescita di oltre l'1% in una settimana) secondo la rilevazione, al 4,9% per Quorum Youtrend. I sondaggi politici delle elezioni 2022 danno in netto vantaggio la destra con il PD secondo partito. Draghi potrebbe influenzare i risultati ...