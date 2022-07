Sondaggi politici, il Pd premiato solo se si allea con i centristi. «Conte colpevole della crisi» (Di martedì 26 luglio 2022) Abbiamo assistito a una crisi politica che ridisegna i confini e i perimetri delle coalizioni. Molte mosse e strategie dei partiti degli ultimi anni sono svanite all?improvviso, nel tempo di... Leggi su ilmattino (Di martedì 26 luglio 2022) Abbiamo assistito a unapolitica che ridisegna i confini e i perimetri delle coalizioni. Molte mosse e strategie dei partiti degli ultimi anni sono svanite all?improvviso, nel tempo di...

repubblica : Sondaggi politici sulla crisi di governo, gli italiani hanno fiducia in Draghi: il 53% contrario alle elezioni [di… - leone52641 : RT @Apndp: La samba dei sondaggi (fino a quando è consentito), la #parcondicio, i #talkshit in onda anche in agosto. E una sola, solida cer… - zazoomblog : Sondaggi politici Calenda-Bonino salgono al 6% e insidiano Forza Italia. Crescono Fdi e Pd crollano Lega e M5S -… - News24_it : Sondaggi politici, Calenda-Bonino salgono al 6% e insidiano Forza Italia. Crescono Fdi e Pd, crollano Lega e M -… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Sondaggi politici, Calenda-Bonino salgono al 6% e insidiano Forza Italia. Crescono Fdi e Pd, crollo Lega-M5S https://t… -