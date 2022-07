Sondaggi politici, Calenda-Bonino salgono al 6% e insidiano Forza Italia. Crescono Fdi e Pd, crollano Lega e M5S (Di martedì 26 luglio 2022) L'ultimo Sondaggio realizzato da SWG per conto di La7 vede il balzo immediato di Azione/+Europa di Carlo Calenda e Emma Bonino che sale di oltre un punto percentuale e arriva al 6% e si avvicina... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 luglio 2022) L'ultimoo realizzato da SWG per conto di La7 vede il balzo immediato di Azione/+Europa di Carloe Emmache sale di oltre un punto percentuale e arriva al 6% e si avvicina...

Ruffino_Lorenzo : I sondaggi vengono spesso criticati, ma sono il migliore strumento che abbiamo per capire cosa succede. Ma come si… - repubblica : Sondaggi politici sulla crisi di governo, gli italiani hanno fiducia in Draghi: il 53% contrario alle elezioni [di… - alfonso_unial : Sondaggi politici, ecco chi perde colpi dopo la caduta del governo Draghi. Una scommessa con me stesso l'ho fatta.… - zazoomblog : Sondaggi politici: FdI e Pd in testa M5s sotto il 10% sorpresa Sinistra Italiana e Europa Verde - #Sondaggi… - Vatachino11 : @lorepregliasco Devono affinare ancora il loro campione statistico per i sondaggi politici troppo sbilanciato verso il PD. -