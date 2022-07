Sondaggi elettorali, Fratelli d'Italia al 25% (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA - Fratelli d'Italia primo partito al 25% oggi secondo le intenzioni di voto, a 2 mesi dalle elezioni politiche 2022 del 25 settembre, rilevate dal Sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna l'1,2% in una settimana e allunga rispetto al Pd, che cresce dell'1,1% e arriva al 23,2%. Dopo la crisi del governo di Mario Draghi, cala la Lega, che ... Leggi su etrurianews (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA -d'primo partito al 25% oggi secondo le intenzioni di voto, a 2 mesi dalle elezioni politiche 2022 del 25 settembre, rilevate dalo Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna l'1,2% in una settimana e allunga rispetto al Pd, che cresce dell'1,1% e arriva al 23,2%. Dopo la crisi del governo di Mario Draghi, cala la Lega, che ...

robi_livi : RT @Oblomov58: Frega un caxxo, di sondaggi, di calcoli elettorali ed altro. Voterò @ItaliaViva e basta, con accordi o senza accordi. #Ele… - nonstop9981 : Sondaggi elettorali, Fratelli d'Italia da solo ha più degli alleati - carlo_masera : RT @Oblomov58: Frega un caxxo, di sondaggi, di calcoli elettorali ed altro. Voterò @ItaliaViva e basta, con accordi o senza accordi. #Ele… - Swiety000 : RT @AndreaVenanzoni: Berlusconi, durante il vertice del centrodestra, ha contestato l’idea di procedere alla suddivisione delle quote dei c… - binz61 : RT @appellolibdem: L’indizione di nuove elezioni non ci consente più di attendere o perdere tempo in tatticismi e alchimie elettorali che p… -