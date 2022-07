Sondaggi elettorali | Fratelli d' Italia al 25%

(Di martedì 26 luglio 2022) ROMA -d'primo partito al 25% oggi secondo le intenzioni di voto, a 2 mesi dalle elezioni politiche 2022 del 25 settembre, rilevate dalo Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna l'1,2% in una settimana e allunga rispetto al Pd, che cresce dell'1,1% e arriva al 23,2%. Dopo la crisi del governo di Mario Draghi, cala la Lega, che ...

lacittanews : ROMA – Fratelli d’Italia primo partito al 25% oggi secondo le intenzioni di voto, a 2 mesi dalle elezioni politiche… - Etrurianews : ROMA - Fratelli d'Italia primo partito al 25% oggi secondo le intenzioni di voto, a 2 mesi dalle elezioni politiche… - Cristoferbaldet : @VeriniWalter SONDAGGI ELETTORALI Stamattina sono stato contattato da una società che cura i sondaggi; sentite co… - Cristoferbaldet : @BrunoAstorre SONDAGGI ELETTORALI Stamattina sono stato contattato da una società che cura i sondaggi; sentite co… - Cristoferbaldet : @DarkLadyMouse SONDAGGI ELETTORALI Stamattina sono stato contattato da una società che cura i sondaggi; sentite c… -

Ci sarà poi anche da dividersi i collegi: Meloni vuole ci si affidi ai, gli altri partiti ... dalle pensioni agli alberi da piantare, sono già diventate l'emblema delle promesse. ...ROMA - Fratelli d'Italia primo partito al 25% oggi secondo le intenzioni di voto, a 2 mesi dalle elezioni politiche 2022 del 25 settembre, rilevate dal sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito di ...L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in forte crescita Fratelli d'Italia e Pd con anche Calenda e Renzi in rialzo, male invece Lega e M5s.Le forze politiche sono ormai risucchiate da sondaggi e calcoli elettorali, ma l’inflazione non abbandona la presa. Sta così al governo dimissionario provare ad adottare misure ...