Softball, Europei élite femminili 2022: l’Italia batte in rimonta la Germania 4-3 (Di martedì 26 luglio 2022) l’Italia vince ancora, battuta la Germania 4-3 in rimonta. C’è il terzo successo per le ragazze di Federico Pizzolini agli Europei élite femminili di Softball, in corso di svolgimento in Catalogna. La partenza per le azzurre non è incoraggiante. Delay e Weyel nel secondo inning siglano due punti per le tedesche. Nel terzo inning c’è il punto battuto a casa di Brosch che permette a Stuwe di portare il parziale sul 3-0. La rimonta azzurra inizia a maturare al quinto inning: un lancio pazzo favorisce Sarah Edwards che accorcia le distanze. Al sesto Edwards è sempre protagonista: con la sua battuta, porta a casa-base Bartoli e Cecchetti. Poi firma il punto del 4-3 sul bunt di sacrificio di Marrone. Ora il test contro l’Irlanda alle 15,45. ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022)vince ancora, battuta la4-3 in. C’è il terzo successo per le ragazze di Federico Pizzolini aglidi, in corso di svolgimento in Catalogna. La partenza per le azzurre non è incoraggiante. Delay e Weyel nel secondo inning siglano due punti per le tedesche. Nel terzo inning c’è il punto battuto a casa di Brosch che permette a Stuwe di portare il parziale sul 3-0. Laazzurra inizia a maturare al quinto inning: un lancio pazzo favorisce Sarah Edwards che accorcia le distanze. Al sesto Edwards è sempre protagonista: con la sua battuta, porta a casa-base Bartoli e Cecchetti. Poi firma il punto del 4-3 sul bunt di sacrificio di Marrone. Ora il test contro l’Irlanda alle 15,45. ...

sportface2016 : #Softball, Europei élite femminili 2022: #Italia batte in rimonta la #Germania 4-3 - losporta360g : E sono 3 su 3. Dopo un inizio un po' in salita l'Italia ribalta la partita con uno 0-3 nel sesto inning e Germania… - losporta360g : Europei di Softball 2022 - 2a Giornata Anche oggi l'Italia stravince, dopo l'11-0 rifilato alla Polonia nella prima… - zazoomblog : Softball Europei 2022: l’Italia vince il primo incontro. Doppietta per Grecia Regno Unito e Slovacchia - #Softball… - zazoomblog : Softball Europei 2022: l’Italia vince il primo incontro. Doppietta per Grecia Regno Unito e Slovacchia - #Softball… -