Softball, Europei 2022: Italia eroica! Le azzurre vincono in rimonta contro la Germania per 4-3 (Di martedì 26 luglio 2022) Cadere, soffrire, rialzarsi, recuperare, vincere; un'Italia a tutto cuore e talento ha vinto la terza partita consecutiva ai Campionati Europei 2022 di Softball, rassegna allestita quest'anno in Catalogna (Spagna). Sul campo di Viladecans le azzurre si sono infatti imposte con una rimonta da manuale sulla Germania, superandola con il risultato di 3-4. Un match partito decisamente in salita per le nostre ragazze. Dopo un inning inaugurale terminato con un nulla di fatto le tedesche alzano infatti il tiro nella seconda ripresa, mettendo a sigillo due punti maturati grazie a Weyel e per via del singolo di Szalay sulla destra che ha mandato Delay a segno. Le detentrici del titolo incassano il colpo, subendo il tris subito dopo, al terzo turno, con il doppio di Brosch e il ...

