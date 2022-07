Sky – Kim al Napoli | oggi le visite mediche | finalmente in Italia

(Di martedì 26 luglio 2022) È arrivato il giorno dellaanche per Kim Min-jae difensore sudcoreano acquistato dal. L’annuncio viene dato da Gianluca Di Marzio di Sky. Illo aveva già bloccato da qualche giorno, ma anche Aurelio De Laurentiis aveva detto che c’erano dei problemi di natura burocratica e fiscale, che ritardavano l’arrivo di Kim in. Ultim’ora:per Kim colIl difensore sudcoreano arriva dal Fenerbahce e sarà il sostituto di Koulibaly passato al Chelsea. Il giocatore è atteso da Spalletti che ha necessità di inserirlo negli schemi e nel gruppo, dato che a quanto pare Kim non parla molto bene l’inglese. Gianluca Di Marzio di Sky attraverso il suo profilo twitter fa sapere chesono in ...

Kim terzo coreano del Sud in Serie A, gli altri Paesi con uno (o pochi) rappresentanti E' oggi il giorno delle visite mediche di Kim Min-jae con il Napoli. Il difensore è atteso in Italia dopo l'accordo definitivo ... Francesco Modugno, ha riferito di alcuni aggiornamenti: "A Rivisondoli c'è qualche componente dell'entourage di Kim con Giuntoli e De Laurentiis.