(Di martedì 26 luglio 2022) L’Atletico Madrid ha deciso che per aggiustare il bilancio verràto un giocatore:perIl calciomercato estivo è ormai entrato in una delle fasi più bollenti.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calciomercatonews.com

Antenne dritte e visione di gioco esemplare:ha vita dura. TOMORI 6,5. Fa muro e tira fuori ... Pochi palloni giocabili, complice un Gunter che lo marca stretto: sigiocando di sponda ...Tomori 7 :lo impegna severamente ma il difensore inglese risponde colpo su colpo con ... ) Giroud 6 : sufficienza stiracchiata per l'attaccante francese che simolto per la squadra, ... Simeone lo sacrifica: che occasione per Milan e Juventus L'Atletico Madrid ha deciso che per aggiustare il bilancio verrà sacrificato un giocatore: occasione per Juventus e Milan ...