Silver Economy | 54 | 3% anziani non vuole investire risparmio in contanti

ROMA (ITALPRESS) – E' stato presentato l'Osservatorio Silver Economy Censis-Tendercapital 2022, "La Silver Economy tra nuove incertezze e prossimità" con l'obiettivo di offrire un quadro sulle condizioni degli anziani in un contesto socioeconomico in rapida evoluzione, che va oltre il trauma pandemico. Uno scenario caratterizzato dalle incertezze che eventi come la guerra in Ucraina o l'aumento dell'inflazione stanno generando nelle vite quotidiane.Dallo studio emerge l'importanza per gli anziani del denaro contante, che li fa sentire in grado di affrontare alcuni degli effetti delle proprie vulnerabilità. In particolare, il valore soggettivo, psicologico del cash è superiore ai costi economici amplificati dall'inflazione. Infatti, il 54,3% degli anziani non ha alcuna ...

