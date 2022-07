Siccità, nuovo allarme Cia: 'Poca acqua, gli animali danno meno latte' - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 26 luglio 2022) "I ventilatori e i nebulizzatori adottati per attenuare lo stress creato dalle alte temperature e portare un pò di refrigerio nelle stalle e nei pollai non bastano. Serve l'acqua. Gli animali bevono ... Leggi su lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) "I ventilatori e i nebulizzatori adottati per attenuare lo stress creato dalle alte temperature e portare un pò di refrigerio nelle stalle e nei pollai non bastano. Serve l'. Glibevono ...

GassmanGassmann : Messaggio N2- Amministratori locali,state costruendo piccoli bacini artificiali per accumulare acqua piovana quando… - Internazionale : Nel veronese la siccità ha costretto la metà dei comuni a razionare le risorse idriche. Invece lo stabilimento dell… - Nazione_Arezzo : Siccità, nuovo allarme Cia: 'Poca acqua, gli animali danno meno latte' - michshouse : SE DOMANI SI METTE A PARLARE DI NUOVO IN ITALIANO MI METTO A PIANGERE COSÌ TANTO CHE NON CI SARÀ PIÙ SICCITÀ - CarloneDaniela : RT @Peraspe1960: @CarloneDaniela @VivoLibera Fantastico ,capacità di sintesi eccelsa,unica verità,gli hanno fornito il giocattolo nuovo del… -