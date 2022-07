Si rialza il mercato degli aeromobili commerciali (Di martedì 26 luglio 2022) La ripresa del settore aereo commerciale è una realtà, ma non bisogna pensare che la pandemia e le tensioni geopolitiche degli ultimi anni non abbiamo lasciato il segno nelle strategie dei costruttori e dei vettori. Se il salone di Farnborough 2018 aveva visto la vendita di oltre 1.500 aeroplani, l’edizione 2022 arriva a 441. Segnali di ripresa, certamente, ma anche prudenza e la volontà di rinnovare le flotte per sfruttare le migliori capacità di risparmio di carburante offerte dalle più recenti motorizzazioni e caratteristiche aerodinamiche. Che poi quest’anno sia stata Boeing ad annunciare il maggior numero di ordini è logico, poiché il colosso dell’aerospazio americano ha da sempre nel Regno Unito la sua testa di ponte in Europa. Avviene lo stesso, ovviamente, con Airbus al salone francese di Le Bourget, che si tiene ad anni alterni con quello inglese. ... Leggi su panorama (Di martedì 26 luglio 2022) La ripresa del settore aereo commerciale è una realtà, ma non bisogna pensare che la pandemia e le tensioni geopoliticheultimi anni non abbiamo lasciato il segno nelle strategie dei costruttori e dei vettori. Se il salone di Farnborough 2018 aveva visto la vendita di oltre 1.500 aeroplani, l’edizione 2022 arriva a 441. Segnali di ripresa, certamente, ma anche prudenza e la volontà di rinnovare le flotte per sfruttare le migliori capacità di risparmio di carburante offerte dalle più recenti motorizzazioni e caratteristiche aerodinamiche. Che poi quest’anno sia stata Boeing ad annunciare il maggior numero di ordini è logico, poiché il colosso dell’aerospazio americano ha da sempre nel Regno Unito la sua testa di ponte in Europa. Avviene lo stesso, ovviamente, con Airbus al salone francese di Le Bourget, che si tiene ad anni alterni con quello inglese. ...

tortovin1953 : Il tutto avviene nel momento in cui l’inflazione è al massimo da 40 anni, continua la guerra in Ucraina e la Bce do… - classcnbc : +++#Governo #Draghi al capolinea il giorno in cui la #BCE rialza i tassi di 50 pb. Vi raccontiamo gli aggiornamenti… - paolocalcinari : RT @classcnbc: +++La #BCE rialza i tassi di 50 pb. Piazza Affari in recupero con annuncio dell'ok a strumento di protezione, il meccanism… - nicolo_parise : RT @classcnbc: +++La #BCE rialza i tassi di 50 pb. Piazza Affari in recupero con annuncio dell'ok a strumento di protezione, il meccanism… - Ralfmacher : RT @classcnbc: +++La #BCE rialza i tassi di 50 pb. Piazza Affari in recupero con annuncio dell'ok a strumento di protezione, il meccanism… -