Si può essere tifosi del Napoli e non piangere per Mertens nemmeno un po’ (Di martedì 26 luglio 2022) Sono Massimiliano Gallo, ho 52 anni, ricordo anche il Napoli-Ternana 7-1 (fu scelta come partita delle 19!) e non verso una lacrima per Mertens nemmeno col collirio. (Lo abbiamo scritto anche qui, un po’ di ripetiamo ma è doveroso). L’inizio da alcolisti anonimi è doveroso. Napoli sta dando prova dell’ennesimo delirio più o meno collettivo, la solita performance che dovrebbe portare la città a essere capitale mondiale della psichiatria. Ormai ci siamo abituati. E sarà sempre peggio: per fare notizia bisogna giocoforza ogni volta esagerare un po’ in più. Pensiamo ai tifosi del Bayern che hanno visto partire Lewandowski e se lo vedono sostituire col 17enne francese del Rennes Mathyas Tel. A Napoli sarebbero arrivati caschi blu. Eppure nessun dolore. “Non sento niente no, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) Sono Massimiliano Gallo, ho 52 anni, ricordo anche il-Ternana 7-1 (fu scelta come partita delle 19!) e non verso una lacrima percol collirio. (Lo abbiamo scritto anche qui, un po’ di ripetiamo ma è doveroso). L’inizio da alcolisti anonimi è doveroso.sta dando prova dell’ennesimo delirio più o meno collettivo, la solita performance che dovrebbe portare la città acapitale mondiale della psichiatria. Ormai ci siamo abituati. E sarà sempre peggio: per fare notizia bisogna giocoforza ogni volta esagerare un po’ in più. Pensiamo aidel Bayern che hanno visto partire Lewandowski e se lo vedono sostituire col 17enne francese del Rennes Mathyas Tel. Asarebbero arrivati caschi blu. Eppure nessun dolore. “Non sento niente no, ...

