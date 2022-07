Sevilla FC | Suso | “Per raggiungere il mio livello ho bisogno di minuti | per giocare”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-25 22:30:29 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:gli ha tolto il peso più grande della sua carriera. Ha potutodopo più di otto mesi senza comparire in campo, dopo un grave infortunio alla caviglia che ancora lo infastidisce un po’, perché in gioco ha dovuto anche cambiare supporto. “Aspettavo da tanto tempo per. È stato come togliermi un peso dalle spalle”, ha affermato nei media ufficiali dalla concentrazione di Lagos. “E’ una partita che aspettavo da molto tempo. Non posso tornare alla fine della scorsa stagione. Molto felice. Penso che sia andata così. Mi sono infortunato al tendine del ginocchio, ho avuto una ricaduta e il primo giorno in cui sono tornato ad allenarmi mi si è staccata la caviglia. Erano più i modi ...