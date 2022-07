Serie A: l’Olympique de Marseille si unisce al Villarreal nella corsa a Deulofeu (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-13 19:03:46 Il web è in trepidazione: Ddopo aver visto il lato negativo del calcio Gerard Deulofeu goduto di nuovo la palla la scorsa stagione. L’attaccante catalano è tornato più forte che mai ed è stato fondamentale Udinese giocando 35 partite, segnando 13 gol e dando cinque assist. Ogni giorno più vicino alla sua versione migliore, il nazionale spagnolo ha fornito ancora una volta ai fan la sua potenza, dribbling e guida pericolosa con la pelle. E tutto questo lo ha portato ad essere uno dei protagonisti del mercato sia in Italia che nel resto dei big del continente. Se nel paese transalpino sono stati Napoli e Atalanta i due club che hanno mostrato più interesse per quella di evocatori di sabbiain Spagna il Villarreal lavora per ottenere i servizi di un calciatore che è in un momento chiave della sua carriera. Più ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-13 19:03:46 Il web è in trepidazione: Ddopo aver visto il lato negativo del calcio Gerardgoduto di nuovo la palla la sstagione. L’attaccante catalano è tornato più forte che mai ed è stato fondamentale Udinese giocando 35 partite, segnando 13 gol e dando cinque assist. Ogni giorno più vicino alla sua versione migliore, il nazionale spagnolo ha fornito ancora una volta ai fan la sua potenza, dribbling e guida pericolosa con la pelle. E tutto questo lo ha portato ad essere uno dei protagonisti del mercato sia in Italia che nel resto dei big del continente. Se nel paese transalpino sono stati Napoli e Atalanta i due club che hanno mostrato più interesse per quella di evocatori di sabbiain Spagna illavora per ottenere i servizi di un calciatore che è in un momento chiave della sua carriera. Più ...

