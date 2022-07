Serie A, le ufficialità del 26/7: la Juve saluta Ramsey, colpo in uscita del Milan (Di martedì 26 luglio 2022) In attesa del colpo a centrocampo, su cui al momento è puntata l'attenzione maggiore, la Juventus si muove e ufficializza l'addio... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) In attesa dela centrocampo, su cui al momento è puntata l'attenzione maggiore, lantus si muove e ufficializza l'addio...

cmdotcom : #SerieA, le ufficialità di oggi: la #Juve saluta #Ramsey, colpo in uscita del #Milan - tcm24com : Serie C, ecco le ufficialità del mercato #serieC #mercato - InvernizziCarlo : @Gianpaolo_5 Come logico che fosse dopo una prima serie di ufficialità ora la società sta lavorando sulla parte più… - FcInterNewsit : GdS - Serie A, giovedì l'ufficialità: in panchina potranno andare 15 calciatori - AntennaSud : Serie D/Eccellenza: Tutte le ufficialità del 25 luglio -

L'MVP resta in Serie A! Della Valle rinnova con Brescia Da oggi è arrivata l'ufficialità, un po' a sorpresa:la LegaBasket Serie A 2022/23 vedrà ancora tra i suoi protagonisti l'MVP della stagione scorsa. Parliamo di Amedeo Della Valle, guardia classe 1993 che ha messo a ferro ... Benevento, ufficiale l'arrivo di Nino La Gumina dalla Sampdoria ... ora c'è anche l'ufficialità: Nino La Gumina è un nuovo giocatore del Benevento . L'attaccante palermitano di proprietà della Sampdoria torna in Serie B dopo l'esperienza al Como: per lui prestito ... Calciomercato.com Da oggi è arrivata l', un po' a sorpresa:la LegaBasketA 2022/23 vedrà ancora tra i suoi protagonisti l'MVP della stagione scorsa. Parliamo di Amedeo Della Valle, guardia classe 1993 che ha messo a ferro ...... ora c'è anche l': Nino La Gumina è un nuovo giocatore del Benevento . L'attaccante palermitano di proprietà della Sampdoria torna inB dopo l'esperienza al Como: per lui prestito ... Serie A, le ufficialità del 24/7: Mertens saluta Napoli, si muove il Lecce