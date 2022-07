Serie A: Dybala batte il record di Cristiano Ronaldo in Serie A (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 12:14:44 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Paulo dibala ha battuto il record di Cristiano Ronaldo, superando il numero di magliette vendute nella sua prima giornata da giocatore di Serie A. Come riportato Corriere dello Sporti numeri raggiunti dal portoghese, al momento della firma alla Juventus nel 2018, sono stati raggiunti dall’attaccante argentino. Dopo la firma per la Roma, l’argentino ha scatenato la follia nel club. I negozi della Roma si sono riempiti di migliaia di tifosi con l’obiettivo di acquistare la maglia con il loro nome sopra. “Da stamattina non ci siamo fermati un attimo, non abbiamo fatto altro che timbrare le magliette Dybala“, ha commentato un lavoratore. Sul sito la storia era la stessa. I tifosi volevano prendere la maglia del neo acquisto. ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) 2022-07-26 12:14:44 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Paulo dibala ha battuto ildi, superando il numero di magliette vendute nella sua prima giornata da giocatore diA. Come riportato Corriere dello Sporti numeri raggiunti dal portoghese, al momento della firma alla Juventus nel 2018, sono stati raggiunti dall’attaccante argentino. Dopo la firma per la Roma, l’argentino ha scatenato la follia nel club. I negozi della Roma si sono riempiti di migliaia di tifosi con l’obiettivo di acquistare la maglia con il loro nome sopra. “Da stamattina non ci siamo fermati un attimo, non abbiamo fatto altro che timbrare le magliette“, ha commentato un lavoratore. Sul sito la storia era la stessa. I tifosi volevano prendere la maglia del neo acquisto. ...

DiMarzio : #AsRoma | La conferenza stampa di presentazione di Paulo #Dybala - TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - angelomangiante : Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presen… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Roma, Dybala: “Qui per continuare a vincere, ma presto per lo scudetto. L’Inter..” - Mediagol : Roma, Dybala: “Qui per continuare a vincere, ma presto per lo scudetto. L’Inter..” -