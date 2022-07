“Senza Mourinho…”: Roma in festa, c’è la sentenza che fa riflettere i tifosi (Di martedì 26 luglio 2022) Maurizio Costanzo, ospite ai canali di ‘TV Play’, ha parlato così della preSenza di Mourinho alla Roma e della prossima stagione in Serie A. Quest’oggi si è svolta la presentazione ufficiale di Paulo Dybala come nuovo giocatore della Roma. Un’operazione per cui i Friedkin hanno agito con discrezione, portando a casa il risultato. Proprio del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022) Maurizio Costanzo, ospite ai canali di ‘TV Play’, ha parlato così della predi Mourinho allae della prossima stagione in Serie A. Quest’oggi si è svolta la presentazione ufficiale di Paulo Dybala come nuovo giocatore della. Un’operazione per cui i Friedkin hanno agito con discrezione, portando a casa il risultato. Proprio del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Roma, Dybala: 'Qui senza molti dubbi. Juve Via per scelta loro. Marotta..' ROMA, DYBALA: 'QUI SENZA MOLTI DUBBI. JUVE VIA PER SCELTA LORO. MAROTTA...' Ad aprire le danze è ... È cresciuta molto in questi anni, con i giocatori arrivati insieme a Mourinho. A tutti piace vincere,... Diretta/ Presentazione Dybala Roma: 'La 10 Sappiamo di chi era, e su Zaniolo...' In questa incertezza, nella quale a pagare è stato soprattutto il calciatore trovatosi incredibilmente senza una squadra, si è così inserita la Roma: pare che sia stato Mourinho in prima persona a ... ROMA, DYBALA: 'QUIMOLTI DUBBI. JUVE VIA PER SCELTA LORO. MAROTTA...' Ad aprire le danze è ... È cresciuta molto in questi anni, con i giocatori arrivati insieme a. A tutti piace vincere,...In questa incertezza, nella quale a pagare è stato soprattutto il calciatore trovatosi incredibilmenteuna squadra, si è così inserita la Roma: pare che sia statoin prima persona a ...