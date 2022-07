“Se Draghi non può…”: Calenda si offre come candidato premier al posto di SuperMario (Di martedì 26 luglio 2022) “Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile, allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese”: il leader di Azione Carlo Calenda, che ieri ha presentato il suo programma, esprime in questi termini le sue prospettive al termine della campagna elettorale parlando a Sky TG24. “Non faremo coalizioni politiche con programmi e leadership comuni con tutto il centrosinistra. Cosa che la legge elettorale non prevede. Stiamo valutando l’opzione di andare indipendenti dai poli e quella di fare accordo per salvare uninominali mantenendo la nostra leadership e il nostra programma”, ha aggiunto poi su Twitter. Calenda ha ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “Noi pensiamo a un governobis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Per cui se domanidicesse che non è disponibile, allora mi candiderei io. Spiegheremointendo governare questo paese”: il leader di Azione Carlo, che ieri ha presentato il suo programma, esprime in questi termini le sue prospettive al termine della campagna elettorale parlando a Sky TG24. “Non faremo coalizioni politiche con programmi e leadership comuni con tutto il centrosinistra. Cosa che la legge elettorale non prevede. Stiamo valutando l’opzione di andare indipendenti dai poli e quella di fare accordo per salvare uninominali mantenendo la nostra leadership e il nostra programma”, ha aggiunto poi su Twitter.ha ...

